Verona | il Bari vuole Amione | le ultime

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilsegue con grande interesse il difensore delBruno: il classe 2002 è reduce da una buona esperienza con la Reggina Il, neo promosso in Serie B, sta iniziando a valutare diversi nomi per il mercato e per rinforzarsi in vista del campionato cadetto. Uno dei nomi nella lista di Polito c’è Bruno, difensore classe 2002 di proprietà del. Reduce da una stagione positiva con la maglia della Reggina, secondo il Corriere dello Sport è uno degli obiettivi dei pugliesi. Da capire se ilvorrà provarsi del giovane difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come quello di Sean Sogliano , ex Padova,, Genoa e. Sogliano è stato in corsa subito per il ruolo di direttore sportivo della Salernitana. "Non abbiamo fretta", filtrò dall'entourage di ... Calciomercato Bari, piace Amione ma il Verona fa muro Il direttore sportivo Ciro Polito lavora in modo serrato in questi giorni per puntellare la rosa a disposizione di mister Mignani già per l'inizio.