Vanessa Incontrada vittima di body shaming (di nuovo): bufera sulla foto in bikini dell'attrice e non solo (Di giovedì 9 giugno 2022) Vanessa Incontrada è di nuovo vittima di body shaming. Nel corso degli anni, l'attrice e showgirl spagnola è stata più volte bersagliata sui social per il suo aspetto fisico, quei "chili di troppo" che, secondo l'assurdità della rete, non rispettano i canoni di bellezza femminile. Vanessa Incontrada non si è mai demoralizzata, ed ha sempre affrontato i suoi haters a testa alta. Anche quando l'avevano insultata durante la gravidanza, chiamandola "balena" – un fatto orribile che l'ha fatta soffrire. Stavolta, però, i commenti negativi sono stati pessimi, troppi da digerire. L'attrice di Fosca Innocenti è apparsa in uno scatto "rubato" sulla copertina del settimanale nuovo, che non le rende affatto giustizia.

itisaboutmary : RT @claudoe: Siamo al punto in cui la gente rompe le ***** a Vanessa Incontrada perché corre. C'è chi scrive 'mi crolla un mito' (?), chi '… - Mariannam79 : Tanta solidarietà a Vanessa Incontrada che è stata fotografata nel peggior modo possibile solo perché un giornale d… - DanielaSecli : RT @giuliaturco94: Nell’estenuante battaglia di @VaneIncontrada contro il #bodyshaming, il colpo di grazia lo dà il “delicatissimo” servizi… - giuliaturco94 : Nell’estenuante battaglia di @VaneIncontrada contro il #bodyshaming, il colpo di grazia lo dà il “delicatissimo” se… - Euroit01 : Ma se la gente si facesse i c* suoi non sarebbe meglio? Ognuno ha il diritto di essere come vuole… -