Vanessa Incontrada: la foto in bikini su Nuovo scatena le polemiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Vanessa Incontrada è da sempre paladina contro il body shaming, l’assurda e crudele abitudine con cui si prendono in giro e si insultano gli altri per il proprio aspetto fisico. La “colpa” dell’attrice e conduttrice è quella di aver preso peso durante gli anni, cosa che non è piaciuta ai criticoni da social. Ecco che allora Vanessa ha cominciato una battaglia, dapprima personale e poi collettiva, volta a combattere questo spiacevole fenomeno. L’obiettivo è quello di aiutare le persone ad accettarsi per come sono. La copertina di Nuovo non rende giustizia a Vanessa Incontrada: il web è in rivolta Proprio per questo la foto comparsa sulla copertina del settimanale Nuovo non rende giustizia alla bella spagnola. Anzi, sembra proprio un colpo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)è da sempre paladina contro il body shaming, l’assurda e crudele abitudine con cui si prendono in giro e si insultano gli altri per il proprio aspetto fisico. La “colpa” dell’attrice e conduttrice è quella di aver preso peso durante gli anni, cosa che non è piaciuta ai criticoni da social. Ecco che alloraha cominciato una battaglia, dapprima personale e poi collettiva, volta a combattere questo spiacevole fenomeno. L’obiettivo è quello di aiutare le persone ad accettarsi per come sono. La copertina dinon rende giustizia a: il web è in rivolta Proprio per questo lacomparsa sulla copertina del settimanalenon rende giustizia alla bella spagnola. Anzi, sembra proprio un colpo ...

Advertising

midamaddy : Io vorrei capire cosa vi porta a cagare il caxxo a Vanessa Incontrada. Ma invece di pensare se una è magra o in car… - zazoomblog : Non è lei. La foto di Vanessa Incontrada fa esplodere la polemica - #Vanessa #Incontrada #esplodere - zazoomblog : Vanessa Incontrada in bikini la foto in copertina scatena la polemica: «Ai limiti del body shaming» - #Vanessa… - andreastoolbox : #Vanessa Incontrada in bikini, la foto in copertina scatena la polemica: «Ai limiti del body shaming» - RobertaFerrar15 : RT @claudoe: Siamo al punto in cui la gente rompe le ***** a Vanessa Incontrada perché corre. C'è chi scrive 'mi crolla un mito' (?), chi '… -