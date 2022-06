Vanessa Incontrada irriconoscibile in costume | La foto rubata fa discutere: è body shaming? (Di giovedì 9 giugno 2022) È bastata una foto di Vanessa Incontrada pubblicata sui social da un noto settimanale, per scatenare una nuova ondata di polemiche. Che cosa è successo “Adesso riesco a sorridere, ma non è sempre stato così. Perché le critiche feriscono”. Parole pronunciate nientemeno che da Vanessa Incontrada nel 2019, facendo riferimento all’ondata di critiche piovutegli addosso per i ‘mutamenti’ del suo fisico. La conduttrice e presentatrice lo aveva detto in occasione del monologo preparato per la prima puntata di “20 anni che siamo italiani”, varietà di Rai1 condotto insieme a Gigi D’Alessio, aggiungendo che “la perfezione non esiste e so che non dico una grande novità. Ma io lo voglio dire, lo voglio urlare. La perfezione non esiste!”. Lo scatto la mostra in costume durante un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 9 giugno 2022) È bastata unadipubblicata sui social da un noto settimanale, per scatenare una nuova ondata di polemiche. Che cosa è successo “Adesso riesco a sorridere, ma non è sempre stato così. Perché le critiche feriscono”. Parole pronunciate nientemeno che danel 2019, facendo riferimento all’ondata di critiche piovutegli addosso per i ‘mutamenti’ del suo fisico. La conduttrice e presentatrice lo aveva detto in occasione del monologo preparato per la prima puntata di “20 anni che siamo italiani”, varietà di Rai1 condotto insieme a Gigi D’Alessio, aggiungendo che “la perfezione non esiste e so che non dico una grande novità. Ma io lo voglio dire, lo voglio urlare. La perfezione non esiste!”. Lo scatto la mostra indurante un ...

