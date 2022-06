Vanessa Incontrada in bikini | la foto in copertina scatena la polemica | «Ai limiti del body shaming»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 9 giugno 2022)immortalata ina Follonica, ma lo scatto suscita le polemiche. La conduttrice televisiva è statagrafata in un momento di relax in vacanza ed è finita sulla prima pagina del settimanale Nuovo. Lo scatto rubato però, secondo alcuni, sarebbe al limite del. Le immagini non renderebbero giustizia aspesso criticata per la sua fisicità. Più voltesi è battuta perché una donna non fosse giudicata per il suo aspetto fisico, perché il parametro di bellezza non fosse affidato a qualche chilo in più o in meno. Laha ammesso di aver sofferto per ilche le è stato fatto, ma ha anche voluto affrontare la cosa con il sorriso e ...