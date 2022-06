Vanessa Incontrada, giallo sulla foto in costume da bagno sulla rivista: è lei o non è lei? (Di giovedì 9 giugno 2022) Sta facendo discutere la pubblicazione di una foto in costume di Vanessa Incontrada sulla copertina di una nota rivista di gossip. Tra commenti indignati e accuse di fake, sui social se ne vedono di ogni tipo. Ma quale sarà la verità su questa vicenda. Sarà davvero l’attrice e storica conduttrice di Zelig quella in prima pagina? LEGGI ANCHE :– Vanessa Incontrada, grande paura per i suoi cani: le lacrime e poi il video del lieto fine. Cosa è successo La foto in costume di Vanessa Incontrada che fa indignare i fan Andiamo con ordine. Sul settimanale Nuovo, è comparsa una fotografia di Vanessa Incontrada in ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 giugno 2022) Sta facendo discutere la pubblicazione di unaindicopertina di una notadi gossip. Tra commenti indignati e accuse di fake, sui social se ne vedono di ogni tipo. Ma quale sarà la verità su questa vicenda. Sarà davvero l’attrice e storica conduttrice di Zelig quella in prima pagina? LEGGI ANCHE :–, grande paura per i suoi cani: le lacrime e poi il video del lieto fine. Cosa è successo Laindiche fa indignare i fan Andiamo con ordine. Sul settimanale Nuovo, è comparsa unagrafia diin ...

Advertising

SpadaLisa : RT @GiusCandela: Nuovo e Vanessa Incontrada. E le polemiche in arrivo... - infoitcultura : Vanessa Incontrada si allena per stare in forma, ma il body shaming è sempre dietro l’angolo - infoitcultura : Vanessa Incontrada di nuovo vittima di body shaming sui social - infoitcultura : 'Ma vai pure a correre?', il body shaming per Vanessa Incontrada sembra non avere mai fine - infoitcultura : Vanessa Incontrada, giallo sulla copertina di Nuovo. Il web si divide -