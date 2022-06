Vanessa Incontrada, è polemica dopo la foto in bikini (Di giovedì 9 giugno 2022) Vanessa Incontrada ritratta in bikini sulle pagine di Nuovo ed è polemica sul web Bella, brava, intelligente e solare, ma pare non bastare e continuano le polemiche sulla sua fisicità. Sul numero in edicola di Nuovo appare Vanessa Incontrada in bikini e ne è nata una polemica. La foto ritrae Vanessa in costume durante un momento di relax a Follonica, mentre fa una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2, così come riporta Riccardo Signoretti: “Primo sole per Vanessa Incontrada. L’attrice di Barcellona approfitta di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 – dove recita con Francesco Arca – per mettersi in bikini nella sua Follonica. Col caldo che fa, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022)ritratta insulle pagine di Nuovo ed èsul web Bella, brava, intelligente e solare, ma pare non bastare e continuano le polemiche sulla sua fisicità. Sul numero in edicola di Nuovo appareine ne è nata una. Laritraein costume durante un momento di relax a Follonica, mentre fa una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2, così come riporta Riccardo Signoretti: “Primo sole per. L’attrice di Barcellona approfitta di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 – dove recita con Francesco Arca – per mettersi innella sua Follonica. Col caldo che fa, ...

361_magazine : Vanessa Incontrada ritratta in bikini sulle pagine di Nuovo ed è polemica sul web - ptrckpccnn : ma che poi secondo me Vanessa Incontrada è bellissima e basta - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: È Vanessa Incontrada qualche anno fa. Adesso ha messo qualche kl, se ne frega. E fa bene!!! Corre? E fa bene!!! Non… - Uther_Raffaele : RT @marilovesgr33n: Estate che viene, bodyshaming che trovi, perché non è ancora chiaro che, evitare di bullizzare le persone per l’aspetto… - Ernesto32919298 : È Vanessa Incontrada qualche anno fa. Adesso ha messo qualche kl, se ne frega. E fa bene!!! Corre? E fa bene!!! N… -