Valentina Nappi diventa un’opera d’arte hot si farà annusare dal pubblico e scoppia la polemica (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ attrice hard Valentina Nappi diventa un’opera d’arte, sarà la protagonista di una body performance che andrà in scena la sera del 17 giugno al CAM Contemporary Art Museum di Casoria. Lo ha annunciato Antonio Manfredi, ideatore e direttore del museo campano di arte contemporanea, che ha evidenziato all’origine della performance la capacità evocativa del Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ attrice hard, sarà la protagonista di una body performance che andrà in scena la sera del 17 giugno al CAM Contemporary Art Museum di Casoria. Lo ha annunciato Antonio Manfredi, ideatore e direttore del museo campano di arte contemporanea, che ha evidenziato all’origine della performance la capacità evocativa del

SegaioloC : RT @dea_channel: strani oggetti si annidano presso la libreria della divina Valentina Nappi ????????@ValeNappi - bebecitasf : Ovviamente chi mi può far ritrovare in tl una notizia NON RICHIESTA su Valentina Nappi che si farà annusare in pubblico? - Stefano15067453 : Devo fare un film con Valentina Nappi. Non so ancora se sopra o sotto. - zazoomblog : “Annusa Valentina Nappi”: l’iniziativa artistica spiazza tutti - #“Annusa #Valentina #Nappi”: - qn_giorno : 'Annusa Valentina Nappi': la performance artistica scatena le polemiche - Spettacoli - -