Va a scuola con pistola giocattolo, preside chiama la polizia (Di giovedì 9 giugno 2022) Uno studente ha varcato la porta dell'aula con una pistola giocattolo e il preside ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti, il ragazzo, 15 anni e brillante carriera scolastica, si é giustificato: "È finta, volevo solo mostrarla ai miei compagni".

