Usa | sparatoria nel Maryland | tre morti

(Adnkronos) – Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Ci sarebbero tre morti, secondo quanto riferiscono i media locali, alla Columbia Machine, azienda di Smithsburg, nel Maryland, 75 miglia a ovest di Baltimora. "Il sospetto non è più una minaccia per la comunità", ha affermato l'ufficio dello sceriffo della contea di Washington, aggiungendo che un agente è stato colpito a una spalla. Non ci sono informazioni sulle condizioni del killer. All'operazione, dice lo sceriffo della contea, hanno partecipato anche le forze speciali.

