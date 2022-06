Usa, lo studio che certifica la distanza tra la Corte suprema e il cittadino medio. Così è cambiato il rapporto (Di giovedì 9 giugno 2022) Non sarebbe solo la questione dell’aborto a far traballare il rapporto di intesa tra la Corte suprema statunitense e il cittadino medio statunitense. Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Pnas – Proceedings of the National Academy of Sciences” la Corte avrebbe preso negli ultimi anni sempre più decisioni di stampo conservatore, allontanandosi dalle preferenze della media della cittadinanza. Si badi bene, nulla di male necessariamente in questo: il principio dei contrappesi (checks and balances) adottato dagli Usa e dalle democrazie liberali in genere, prevede proprio che esistano organi in grado di difendere le norme costituzionali addirittura dalle decisioni delle maggioranze parlamentari, figuriamoci dai desiderata della popolazione media. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Non sarebbe solo la questione dell’aborto a far traballare ildi intesa tra lastatunitense e ilstatunitense. Secondo un nuovo, pubblicato sulla rivista scientifica “Pnas – Proceedings of the National Academy of Sciences” laavrebbe preso negli ultimi anni sempre più decisioni di stampo conservatore, allontanandosi dalle preferenze della media della cittadinanza. Si badi bene, nulla di male necessariamente in questo: il principio dei contrappesi (checks and balances) adottato dagli Usa e dalle democrazie liberali in genere, prevede proprio che esistano organi in grado di difendere le norme costituzionali addirittura dalle decisioni delle maggioranze parlamentari, figuriamoci dai desiderata della popolazione media. Se ...

