Usa | il vertice delle Americhe lascia fuori la politica | gli esclusi creano un incontro parallelo

Con il discorso del presidente Joe Biden nel pomeriggio dell'8 giugno nel "Microsoft Theater" a Los Angeles (California), si sono aperti ufficialmente i lavori diplomatici del nono vertice delle Americhe "Costruire un futuro Sostenibile, Resiliente ed Equo", che dureranno fino a venerdì 10. Un incontro regionale che si celebra ogni quattro anni dal 1994 (prima edizione realizzata a Miami ed unica fino ad oggi negli Usa) e che riunisce capi di governo, imprese private e delegazioni della società civile del continente americano. L'ultimo vertice di questo genere fu celebrato a Lima nel 2018 e questo è dunque il primo del post-Covid 19. L'evento è iniziato in realtà il 6 giugno con la due giorni del forum della società civile promossa dalla segreteria dell'organizzazione degli Stati Americani (OSA), che ...

