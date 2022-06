Usa e Cina si parlano | nonostante Taiwan e Ucraina

(Di giovedì 9 giugno 2022)la distanza su diversi temi, Stati Uniti eappaiono decise a mantenere aperto il dialogo. Domani, a margine dello Shangri-La Dialogue organizzato a Singapore dall’International Institute for Strategic Studies, i due capi politici della Difesa si incontreranno per la prima volta dall’insediamento a Washington dell’amministrazione guidata Biden. Lloyd Austin, segretario alla Difesa statunitense, e Wei Fenghe, consigliere di Stato e ministro della Difesa della Repubblica popolare cinese, dovrebbero concretarsi “sulla gestione della competizione nelle questioni regionali e globali”, ha dichiarato un alto funzionario americano. Lo stesso evento potrebbe offrire l’opportunità anche per il primo incontro tra il ministro cinese e l’omologo giapponese Nobuo Kishi previsto per domenica. D’altronde, durante la loro telefonata del 18 marzo scorso, ...

Advertising

GiovaQuez : Suslov: 'L'Europa è in una condizione di sudditanza rispetto agli Usa' Parsi: 'Voi russi siete già i junior partner… - classcnbc : USA VERSO LA REVISIONE DEI DAZI ALLA CINA Certi dazi #USA alla #Cina sono stati controproducenti. Janet #Yellen, S… - GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - Gioacch35990421 : @blello2 @faornano Gli Usa si trovano dietro la Cina ( oltre 600 milioni di tonnellate) con circa 400 milioni di To… - giorgiocus : Il ritiro di Tencent dalla produzione di Top Gun: Maverick indica che anche il cinema è terreno di scontro tra Usa… -

Treccani

Roma, 6 giugno 2022 - Neglila piattaforma dell'impresa sociale TerraCycle, con partner come Nestle', Unilever e PepsiCo, ... In, a Xiongan, dal 2019 sono in servizio veicoli automatizzati per ...RISIKO ENERGIA/ Russia,, Giappone: le partnership che preoccupano gli"DALLAALLA RUSSIA, ALL'OCCIDENTE NON BASTA LA CRESCITA PER ESSERE LIBERI" Secondo il direttore generale del Censis,... La 'carta di Taiwan' nella crescente tensione tra USA e Cina New York, 9 giu. (askanews) - Mercoledì sera, Russia e Cina hanno dovuto giustificare l'uso del potere di veto su maggiori sanzioni alla Corea del Nord davanti a tutta l'Assemblea Generale. E' la ...2,5% il tasso di crescita in USA (-1,2% rispetto alla previsione precedente), 2,5% anche per l’Europa (-1,7%) e 4,3% per la Cina, a cui si aggiungono le contrazioni sostanziali per Ucraina (-45,1% nel ...