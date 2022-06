Uomini e Donne, Beatrice Valli parla dell’assenza del padre (che l’ha accompagnata all’altare) e del motivo per cui sognava di sposarsi (Di giovedì 9 giugno 2022) Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze lo scorso 29 maggio circondati dall’affetto di amici e parenti. Intervistata dal magazine Grazia, l’ex corteggiatrice ha raccontato di aver sempre sognato un amore come quello che la lega a Marco: I miei genitori hanno conservato un filmino del loro matrimonio: era bellissimo, romantico. Ne ho sognato uno così da sempre. Il mio matrimonio è stato qualcosa di unico perché credo nella vita, nella mia famiglia e in questo grande amore di Marco che mi circonda da nove anni. La Valli ha ammesso che nella loro coppia il sesso è un elemento molto importante: È fondamentale, soprattutto quando si hanno figli. Se non si fa abbastanza, viene a mancare qualcosa di cui sia l’uomo sia la donna hanno bisogno. Beatrice ha poi parlato della sua famiglia: Siamo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 giugno 2022)e Marco Fantini sono convolati a nozze lo scorso 29 maggio circondati dall’affetto di amici e parenti. Intervistata dal magazine Grazia, l’ex corteggiatrice ha raccontato di aver sempre sognato un amore come quello che la lega a Marco: I miei genitori hanno conservato un filmino del loro matrimonio: era bellissimo, romantico. Ne ho sognato uno così da sempre. Il mio matrimonio è stato qualcosa di unico perché credo nella vita, nella mia famiglia e in questo grande amore di Marco che mi circonda da nove anni. Laha ammesso che nella loro coppia il sesso è un elemento molto importante: È fondamentale, soprattutto quando si hanno figli. Se non si fa abbastanza, viene a mancare qualcosa di cui sia l’uomo sia la donna hanno bisogno.ha poito della sua famiglia: Siamo ...

poliziadistato : Milano, rapine a donne ultrasessantenni, agenti commissariato Villa San Giovanni @Questura_MI arrestano 2 uomini ch… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - PaolaCalcaterra : Ci sono due tipi di uomini, coloro che sono barche e amano l'orizzonte e la libertà e coloro che sono porti e amano… - Emanuel56138500 : RT @fratotolo2: Ribadiamo l’ovvio ?? i migranti non ci pagano le pensioni ?? la società multietnica è un palese fallimento ?? le donne non han… -