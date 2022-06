Unicredit nuovo sponsor del Campania Teatro festival. Rassegna al via da domani: 145 eventi in 33 giorni (Di giovedì 9 giugno 2022) Unicredit, tra i principali gruppi finanziari europei e banca leader in Italia, è il nuovo sponsor del Campania Teatro festival, la manifestazione di Teatro internazionale che ogni anno si svolge nelle più prestigiose location campane durante i mesi di giugno e luglio. Da questa quindicesima edizione, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio, Unicredit entra infatti a far parte dei partner di prestigio della Rassegna organizzata dalla Fondazione Campania dei festival e realizzata con il sostegno della Regione Campania. Il Campania Teatro festival, che ha in programma 145 eventi in 33 giorni, tornando – ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022), tra i principali gruppi finanziari europei e banca leader in Italia, è ildel, la manifestazione diinternazionale che ogni anno si svolge nelle più prestigiose location campane durante i mesi di giugno e luglio. Da questa quindicesima edizione, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio,entra infatti a far parte dei partner di prestigio dellaorganizzata dalla Fondazionedeie realizzata con il sostegno della Regione. Il, che ha in programma 145in 33, tornando – ...

