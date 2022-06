Under 21, Svezia - italia finisce 1-1: contro l'Irlanda il match point per gli Europei (Di giovedì 9 giugno 2022) L'italia Under 21 di Nicolato dopo il pareggio contro la Svezia di questa sera 9 giugno, è matematicamente seconda, ma c’è ancora la possibilità di vincere il girone battendo l’Irlanda... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 9 giugno 2022) L'21 di Nicolato dopo il pareggioladi questa sera 9 giugno, è matematicamente seconda, ma c’è ancora la possibilità di vincere il girone battendo l’...

Advertising

Toro_News : ???? | NAZIONALI L'#Italia Under 21 pareggia con la #Svezia: basta un punto con l'#Irlanda per l'accesso diretto agl… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Under 21, Svezia-Italia 1-1: panchina per l'azzurro Zanoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Under 21, Svezia-Italia 1-1: panchina per l'azzurro Zanoli - News24_it : Per gli Azzurri matematica certezza di andare agli spareggi - darioderrico : RT @Eurosport_IT: @Azzurri L'Under 21 spreca il match point per gli Europei 2023, contro la Svezia è 1-1. Italia comunque sicura dei primi… -