Una vita anticipazioni | che fine ha fatto il marito di Valeria | perchè lei e David fingono di essere sposati?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 9 giugno 2022) Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama di domani, 10 giugno 2022. Al venerdì si va in onda come sempre alle 14,10 e vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1410. Come avrete visto, tra Lolita e Ramon le cose vanno sempre peggio. L’uomo è ancora sconvolto per la morte di Antonito e di Carmen e in qualche modo se la prende con sua nuora, come se lei avesse un qualche colpa. Anche Lolita sta soffrendo, tanto da rinunciare anche ad avere sempre con lei suo figlio…sfoga tutto il suo dolore sul pianoforte, nessuno immagina quello che davvero sta passando la donna.cerca disperatamente di scoprire dove si trova suomanon le può dire nulla, essendo tra ...