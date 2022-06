Una donna di 104 anni sviene in bagno, la badante dà l’allarme e i carabinieri la salvano (Di giovedì 9 giugno 2022) (ITALPRESS) – Una donna di 104 anni è svenuta in bagno e nessuno è stato in grado di avere sue notizie. A dare l’allarme la badante. Non aveva le chiavi del suo appartamento e i colpi battuti sulla porta avevano portato a nulla. Il telefono squillava a vuoto ma non quello del 112. I carabinieri della stazione di Gragnano (Napoli) sono arrivati in pochi minuti e hanno sfondato la porta di quell’appartamento in Via Roma. La donna era in casa ma riversa a terra in bagno, svenuta chissà da quanto tempo. L’ambulanza è arrivata subito e i medici hanno rianimato la nonnina che ha anche rifiutato il ricovero. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) (ITALPRESS) – Unadi 104è svenuta ine nessuno è stato in grado di avere sue notizie. A darela. Non aveva le chiavi del suo appartamento e i colpi battuti sulla porta avevano portato a nulla. Il telefono squillava a vuoto ma non quello del 112. Idella stazione di Gragnano (Napoli) sono arrivati in pochi minuti e hanno sfondato la porta di quell’appartamento in Via Roma. Laera in casa ma riversa a terra in, svenuta chissà da quanto tempo. L’ambulanza è arrivata subito e i medici hanno rianimato la nonnina che ha anche rifiutato il ricovero. L'articolo Secolo d'Italia.

