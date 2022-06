“Una cena a lume di quadro” Il pensiero e l’amore per Torino dell’artista Gianni Moramarco tra Batman | fenicotteri e Maciste

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 9 giugno 2022) Unadi. È questa l’originale iniziativa che avrà al centro le opere diin programma oggi presso la Taverna di Frà Fiusch (via Maurizio Beria 23, Moncalieri).L’artista torinese, con le sue opere tridimensionali, è uno dei più originali fenomeni artistici del momento. Le sue opere e le sue particolari serigrafie, presenti in 320 punti vendita in Italia, sono tra le più vendute, e ora si prospetta un suo sbarco in America.si racconta con un tocco di ironia, sollevando con leggerezza qualche critica verso la sua città che vorrebbe molto più aperta verso arte e turismo.Nasce come artista a metà degli anni 70 animato dalla passione per la pop art.Diversi expo, vendita di tele anche in Francia, ma è nel 2000 che decide di mettere l’espressività ...