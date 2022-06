Un sms e ti svuotano il conto corrente | Poste italiane? No | come riconoscerlo | Video

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tre esempi "classici" di phishing, i trabocchetti informatici sotto forma di sms o mail. A Striscia la notizia, su Canale 5, è l'esperto hi-tech Marco Camisani Calzolari ad aprire gli occhi ai telespettatori del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Il primo è un messaggino "che non smette di circolare". Occhi aperti sul nome del mittente, bizzarro. Il testo sembra arrivare da una nota banca italiana, ma il link contiene una imprecisione nel nome dell'istituto di credito. Aprendolo, la pagina web è vuota che consente solo di inserire codice adesione e pin. "In questo modo li abbiamo regalati ai truffatori", spiega MCC. E con i codici, anche il, l'sms-truffa: guarda ildi Striscia la notizia Stessa tecnica per i truffatori che sfruttano ...

