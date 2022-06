Un piano “Sure” per l’energia e non solo Draghi all’Ocse

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 giugno 2022) È un grande piacere presiedere questa riunione a livello ministeriale del consiglio dell’Ocse. Vorrei ringraziare il Segretario Generale e tutto il personale dell’Ocse per l’eccellente lavoro svolto, in particolare nel campo della tassazione globale. L’accordo che abbiamo raggiunto lo scorso anno durante la Presidenza italiana del G20 è storico. Dobbiamo attuarlo rapidamente per rendere l’economia mondiale più equa, più forte e più inclusiva. Al centro dell’incontro di oggi le generazioni future e la transizione verde in tutto il mondo, in particolare in Africa. Nel costruire un modello economico migliore per domani, dobbiamo prima di tutto affrontare le sfide di oggi. Come mostra l’ultimo Economic Outlook dell’Ocse, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato a un significativo peggioramento delle prospettive di crescita e a un forte aumento delle aspettative di ...