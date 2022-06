Un nuovo Mammografo per l’Associazione Libellule: apre il mercatino benefico a Milano (Di giovedì 9 giugno 2022) Un nuovo Mammografo da affiancare al nuovo ecografo, per offrire a tutte le donne un’azione concreta e completa di prevenzione del tumore al seno. È questa la missione di Associazione Libellule Onlus, fondata nel 2015 con l’appoggio del Professore Umberto Veronesi dalla Dottoressa Paola Martinoni, chirurga senologa, esperta in diagnostica di primo e secondo livello per la prevenzione del tumore della mammella. Da anni la specialista si dedica anche al follow-up delle pazienti oncologiche e al loro sostegno fisico e psicologico proprio grazie all’impegno dell’Associazione. Ma gli strumenti della diagnosi sono macchine costosissime. Ecco perché nella nuova casa delle Libellule, Associazione Libellule Onlus,, le operatrici e volontarie si prodigano in mille iniziative per raccogliere ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Unda affiancare alecografo, per offrire a tutte le donne un’azione concreta e completa di prevenzione del tumore al seno. È questa la missione di AssociazioneOnlus, fondata nel 2015 con l’appoggio del Professore Umberto Veronesi dalla Dottoressa Paola Martinoni, chirurga senologa, esperta in diagnostica di primo e secondo livello per la prevenzione del tumore della mammella. Da anni la specialista si dedica anche al follow-up delle pazienti oncologiche e al loro sostegno fisico e psicologico proprio grazie all’impegno dell’Associazione. Ma gli strumenti della diagnosi sono macchine costosissime. Ecco perché nella nuova casa delle, AssociazioneOnlus,, le operatrici e volontarie si prodigano in mille iniziative per raccogliere ...

