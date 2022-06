Un altro domani | anticipazioni 10 giugno 2022 | la scoperta di Carmen

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tanti colpi di scena per l'ultima puntata della settimana di Un. Ledi venerdì 10, preannunciano, infatti, una svolta soprattutto per quanto concerne le nozze di Julia e Sergio. La ragazza, dopo aver passato la notte con Tirso in un insolito addio al nubilato, si sveglierà tardi ed intontita. Julia, a quel punto, si renderà conto che deve sbrigarsi in quanto è il giorno del suo matrimonio e deve affrettarsi ad andare in chiesa. Poco dopo, la giovane verrà raggiunta da sua madre che la aiuterà a prepararsi per la cerimonia. Intanto, le imminenti nozze di Julia catalizzeranno l'attenzione di tutto il paese e ci sarà grande attesa. Tutti, infatti, non vedranno l'ora di vederla uscire di casa per raggiungere la chiesa, dove Sergio la sta aspettando all'altare. ...