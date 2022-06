Ultim’ora Fiorentina, presa la decisione definitiva sul futuro di Italiano (Di giovedì 9 giugno 2022) La Fiorentina ha vissuto sulle ali dell’entusiasmo la stagione appena conclusa. Reduce da annate molto deludenti, la squadra è riuscita finalmente a rilanciarsi conquistando persino l’accesso alla prossima Conference League. Gran parte del merito va attribuito a Vincenzo Italiano. L’ex tecnico dello Spezia ha presa una squadra allo sbando e tramite le sue idee di calcio è riuscito ad attribuire un’identità ben precisa alla rosa. Il suo grande lavoro non è passato inosservato in società. Infatti, la Fiorentina ha deciso di prolungare il contratto del proprio allenatore fino al 2024. Commisso ha inoltre raddoppiato lo stipendio del proprio tecnico che andrà a guadagnare 2 milioni a stagione. Rinnovo Italiano Fiorentina Il progetto di Italiano può quindi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Laha vissuto sulle ali dell’entusiasmo la stagione appena conclusa. Reduce da annate molto deludenti, la squadra è riuscita finalmente a rilanciarsi conquistando persino l’accesso alla prossima Conference League. Gran parte del merito va attribuito a Vincenzo. L’ex tecnico dello Spezia hauna squadra allo sbando e tramite le sue idee di calcio è riuscito ad attribuire un’identità ben precisa alla rosa. Il suo grande lavoro non è passato inosservato in società. Infatti, laha deciso di prolungare il contratto del proprio allenatore fino al 2024. Commisso ha inoltre raddoppiato lo stipendio del proprio tecnico che andrà a guadagnare 2 milioni a stagione. RinnovoIl progetto dipuò quindi ...

