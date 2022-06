Ultimo giorno di scuola | Venditti a sorpresa al Giulio Cesare

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 giugno 2022)speciale per le studentesse e gli studenti del liceo, nel II municipio a Roma Nella mattinata di mercoledì 8 giugno, nell’aula magna dell’istituto si è presentato aAntonello, ex alunno durante gli anni ’60. “Eravamo 34, quelli della terza E…” ha intonato il cantautore, citando uno dei suoi pezzi storici nei quali raccontava gli anni tra i banchi del ““, canzone che ha rappresentato intere generazioni di studenti.torna a: ovazioni e applausi, emozionato, ha immortalato il momento dell’ingresso in diretta sulla sua pagina ufficiale Facebook, con alunne e alunni che lo hanno accolto alzandosi in piedi e ...