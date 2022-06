Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky all’Ocse: “Russia fuori da Fao” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto che la Russia venga espulsa dalla Fao per le conseguenze che l’aggressione militare scatenata da Mosca ha avuto sulla sicurezza alimentare. “Non ci possono essere dubbi sul fatto che la Russia debba essere esclusa dalla Fao”, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha detto Zelensky rivolgendosi all’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. “La Russia sta lavorando per far morire di fame almeno quattrocento milioni di persone, se non oltre un miliardo”, ha aggiunto. “In 105 giorni di guerra, la Russia ha lanciato circa 2600 missili contro le città ucraine, soprattutto contro obiettivi civili: imprese, ferrovie, ponti, università ed ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente dell’Volodymyrha chiesto che lavenga espulsa dalla Fao per le conseguenze che l’aggressione militare scatenata da Mosca ha avuto sulla sicurezza alimentare. “Non ci possono essere dubbi sul fatto che ladebba essere esclusa dalla Fao”, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha dettorivolgendosi, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. “Lasta lavorando per far morire di fame almeno quattrocento milioni di persone, se non oltre un miliardo”, ha aggiunto. “In 105 giorni di guerra, laha lanciato circa 2600 missili contro le città ucraine, soprattutto contro obiettivi civili: imprese, ferrovie, ponti, università ed ...

