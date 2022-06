Ultime Notizie – Putin: “Economia Russia resterà aperta, non faremo l’errore dell’Urss” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Economia russa “resterà aperta” così da non “ripetere l’errore” commesso dall’Unione Sovietica. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con un gruppo di giovani imprenditori trasmesso dai media di Stato. Putin ha escluso una nuova cortina di ferro per il suo Paese nonostante le sanzioni imposte dall’Occidente. Alla domanda su possibili accordi con partner commerciali come Cina e India durante la “chiusura” dell’Economia russa, Putin ha replicato che di Economia chiusa si poteva parlare “in epoca sovietica quando ci siamo tagliati fuori, abbiamo creato la cosiddetta cortina di ferro, l’abbiamo creata con le nostre mani. Non faremo più lo stesso errore: la nostra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) L’russa “” così da non “ripetere” commesso dall’Unione Sovietica. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, nel corso di un incontro con un gruppo di giovani imprenditori trasmesso dai media di Stato.ha escluso una nuova cortina di ferro per il suo Paese nonostante le sanzioni imposte dall’Occidente. Alla domanda su possibili accordi con partner commerciali come Cina e India durante la “chiusura” dell’russa,ha replicato che dichiusa si poteva parlare “in epoca sovietica quando ci siamo tagliati fuori, abbiamo creato la cosiddetta cortina di ferro, l’abbiamo creata con le nostre mani. Nonpiù lo stesso errore: la nostra ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - CorriereCitta : Fiumi di droga dal Marocco fino Roma e Latina, ecco i nomi degli arrestati - junews24com : Pellegrini lascia la Juve? Il calciatore ha un desiderio per il futuro: le ultime - -