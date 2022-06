Ultime Notizie – Morto per salvare 2 bimbi, Regione Campania rimpatria salma (Di giovedì 9 giugno 2022) Ha salvato due bambini che rischiavano di annegare in mare e, poi, è Morto per un malore a Castel Volturno nel casertano. La salma di Rahhal Amarri, 42enne di origine marocchina sarà rimpatriata a spese della Regione Campania su iniziativa del governatore Vincenzo De Luca. “L’assessore Mario Morcone ha già avviato le procedure burocratiche per il trasferimento della salma e ogni supporto necessario, non appena saranno completati gli accertamenti legali del caso”, conclude la nota. L’uomo è riuscito a salvare due bambini, riportati a riva grazie all’aiuto di un secondo adulto, ma si è sentito male e non è riuscito a risalire a riva a sua volta. Il corpo era stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ha salvato due bambini che rischiavano di annegare in mare e, poi, èper un malore a Castel Volturno nel casertano. Ladi Rahhal Amarri, 42enne di origine marocchina saràta a spese dellasu iniziativa del governatore Vincenzo De Luca. “L’assessore Mario Morcone ha già avviato le procedure burocratiche per il trasferimento dellae ogni supporto necessario, non appena saranno completati gli accertamenti legali del caso”, conclude la nota. L’uomo è riuscito adue bambini, riportati a riva grazie all’aiuto di un secondo adulto, ma si è sentito male e non è riuscito a risalire a riva a sua volta. Il corpo era stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - bizcommunityit : Dati Covid: 23.042 positivi e 84 vittime nelle ultime 24 ore - Salute & Benessere - EclipseofRose : RT @CarlodeBlasio1: Ultime notizie dall'inciviltà e dalla disumanità. -