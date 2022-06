Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, “a Severodonetsk il destino del Donbass” (Di giovedì 9 giugno 2022) Le forze russe controllano la maggior parte della città. “È una battaglia molto brutale, molto difficile”, afferma il presidente ucraino Le forze russe controllano la maggior parte della città Ucraina di Severodonetsk e stanno bombardando pesantemente la città gemella di Lysychansk, causando gravi danni. Lo ha affermato il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Hayday. “I russi stanno distruggendo tutto con attacchi aerei e artiglieria”, ha detto, “stanno sparando contro gli edifici residenziali”.” Hayday ha spiegato che le forze ucraine non hanno avuto altra scelta che fare una ritirata tattica temporanea, ma hanno mantenuto il controllo della zona industriale di Serverodonetsk, un’area chiave alla periferia della città. A Severodonetsk si combatte “una battaglia brutale, che decide il destino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Le forze russe controllano la maggior parte della città. “È una battaglia molto brutale, molto difficile”, afferma il presidente ucraino Le forze russe controllano la maggior parte della cittàdie stanno bombardando pesantemente la città gemella di Lysychansk, causando gravi danni. Lo ha affermato il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Hayday. “I russi stanno distruggendo tutto con attacchi aerei e artiglieria”, ha detto, “stanno sparando contro gli edifici residenziali”.” Hayday ha spiegato che le forze ucraine non hanno avuto altra scelta che fare una ritirata tattica temporanea, ma hanno mantenuto il controllo della zona industriale di Serverodonetsk, un’area chiave alla periferia della città. Asi combatte “una battaglia brutale, che decide il...

