Ultime Notizie – Guenza Intesa Sp | “C’è bisogno di relazione che si costruisce su emozioni”

"Oltre all'ansia di misurare tutto, c'è bisogno della relazione che si costruisce sulle emozioni. Al di là della parte razionale che c'è dietro a un prodotto, la relazione e quindi le emozioni e i linguaggi vanno tarati". Lo ha detto Danilo Guenza, Head of International Communication di Intesa Sanpaolo, nel corso di una tavola rotonda al Forum della Comunicazione. "In ambito internazionale – ha spiegato – il tema diventa di fatto una moltiplicazione dei linguaggi, devi tener conto delle culture".

