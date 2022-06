Ultime Notizie – Eutanasia in Italia, Mario ha l’ok ma lo Stato non paga le spese (Di giovedì 9 giugno 2022) Mario (nome di fantasia), 44 anni, completamente paralizzato da 12 a causa di un incidente stradale ha ottenuto l’ok all’Eutanasia in Italia ma “in assenza di una legge lo Stato Italiano non si fa carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea, non fornisce il medico”. Per questo l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato una raccolta fondi per consentire a Mario di poter sostenere le spese necessarie. Per poter “finalmente scegliere sulla propria vita, Mario deve sostenere una spesa di circa 5.000 euro in apparecchiature e farmaci. In particolare, c’è bisogno di uno strumento infusionale che costa 4.147,50 euro“. Lo segnalaper aiutare Mario a . “Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)(nome di fantasia), 44 anni, completamente paralizzato da 12 a causa di un incidente stradale ha ottenutoall’inma “in assenza di una legge lono non si fa carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea, non fornisce il medico”. Per questo l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato una raccolta fondi per consentire adi poter sostenere lenecessarie. Per poter “finalmente scegliere sulla propria vita,deve sostenere una spesa di circa 5.000 euro in apparecchiature e farmaci. In particolare, c’è bisogno di uno strumento infusionale che costa 4.147,50 euro“. Lo segnalaper aiutarea . “Il ...

