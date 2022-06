Ultime Notizie – Cozzoli: “Lo sport ha capacità terapeutica, con Pancalli battaglia perché sia prescrivibile” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Siamo tutti toccati nel profondo dall’incredibile forza del professor Maglio, di chi ha dedicato la sua vita alle persone disabili. Dimostra come lo sport abbia una capacità anche terapeutica: con Luca Pancalli daremo battaglia perché diventi prescrivibile”. Lo ha detto il presidente di sport e Salute, Vito Cozzoli, intervenuto all’evento organizzato dall’Inail per ricordare la figura del medico che negli anni ’50 lottò per i recupero delle persone disabili attraverso la pratica sportiva e agonistica. “Il professor Maglio ha avuto un’intuizione, quella di inventare le prime Paralimpiadi, ed è una storia che è giusto raccontare”, aggiunge Cozzoli ringraziando la Rai per la produzione del film per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Siamo tutti toccati nel profondo dall’incredibile forza del professor Maglio, di chi ha dedicato la sua vita alle persone disabili. Dimostra come loabbia unaanche: con Lucadaremodiventi”. Lo ha detto il presidente die Salute, Vito, intervenuto all’evento organizzato dall’Inail per ricordare la figura del medico che negli anni ’50 lottò per i recupero delle persone disabili attraverso la praticaiva e agonistica. “Il professor Maglio ha avuto un’intuizione, quella di inventare le prime Paralimpiadi, ed è una storia che è giusto raccontare”, aggiungeringraziando la Rai per la produzione del film per la ...

