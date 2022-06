Ultime Notizie – Covid | vaccino under 5 entro fine mese in Usa

(Di giovedì 9 giugno 2022) Prima delladel10 milioni di dosi pediatriche diantisaranno disponibili per i bambini americani sotto i cinque anni. Lo ha annunciato oggi la Casa Bianca, precisando che il piano prevede che i vaccini saranno distribuiti a migliaia di siti, con un focus prioritario sui pediatri ed i medici di famiglia, che si presuppone siano le figure a cui i genitori preferiranno rivolgersi per l’immunizzazione dei figli. “Sappiamo che ci sono molti genitori che stanno aspettando con ansia la possibilità di vaccinare i propri figli più piccoli – ha spiegato un funzionario dell’amministrazione Biden- ogni giorno siamo concentrati per fare in modo da rendere ilpiù accessibile ad un numero sempre maggiore di famiglie”. Oltre che ai pediatri, ilper ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - PaulaDeSimone74 : Ucraina, missili russi sugli ospedali. Severodonetsk, 800 civili nel bunker della fabbrica chimica: 'Sostanze esplo… - news24_inter : Sirene estere per #Dumfries ?? -

Il Sole 24 ORE

È stato così per lesei o sette partite. Ogni volta che abbiamo vinto, ha mantenuto la ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte leGasport 9 giugno - 11:41in , ledel 9 giugno in . Le forze ucraine hanno lanciato oltre 1.100 attacchi aerei contro l'esercito dall'inizio della guerra il 24 febbraio scorso. Lo ha reso noto il comando dell'... Guerra in Ucraina, ultime notizie. Il ricatto di Mosca: «Grano partirà solo se verranno tolte le ... Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore della Cremonese. A renderlo ufficiale la stessa squadra lombarda attraverso un comunicato ...Le attività di ricerca condotte negli ultimi anni a Verona, in collaborazione con numerosi attori della filiera alimentare, si concentrano, in particolare, sulla progettazione e sviluppo di nuovi ...