Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 1 394 contagi | bollettino 9 giugno

Sono 1.394 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid in Toscana sono 1.394 su 9.978 test di cui 1.590 tamponi molecolari e 8.388 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,97% (60,8% sulle prime diagnosi)", si legge su Telegram.

