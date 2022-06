Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.273 contagi e 22 morti. A Milano città 536 casi (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 3.273 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 9 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 22 morti, portando così a 40.636 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 26.513, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 12,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20 (-7) e quelli nei reparti ordinari: 474 (-12). Sono 1.191 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle Ultime 24 ore, di cui 536 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 246 nuovi casi, a Brescia 354, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 3.273 i nuovida coronavirus, 9 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 22, portando così a 40.636 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 26.513, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 12,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20 (-7) e quelli nei reparti ordinari: 474 (-12). Sono 1.191 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle24 ore, di cui 536 a. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 246 nuovi, a Brescia 354, ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - Forzasuccesso : RT @acuntrora: Il prossimo 11 del Napoli secondo le ultime notizie di mercato - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Capello: “La Roma ha vinto una coppa internazionale, europea” -