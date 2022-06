Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 487 contagi e 4 morti: bollettino 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 487 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.677 tamponi effettuati, sono +788 guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.629. Il bollettino, inoltre, registra -305 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 154) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 487 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. I nuovi casi sono stati individuati su 3.677 tamponi effettuati, sono +788 guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.629. Il, inoltre, registra -305 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 154) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

