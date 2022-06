Ultime Notizie – Covid, dopo il boom di adozioni 117mila cani restituiti (Di giovedì 9 giugno 2022) Non c’è niente di peggio di un amore tradito, specie quando ci si rende conto che a spezzare il cuore è stato qualcuno su cui si riponeva una fiducia incondizionata. E’ quello che nel nostro Paese è capitato a oltre 117mila cani. Adottati quando rappresentavano una sorta di lasciapassare per uscire di casa durante il lockdown e rimandati al mittente a emergenza conclusa. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire come sono andate le cose. Secondo un’indagine condotta lo scorso mese di maggio da Emg Different per Facile.it su un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 74 anni per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni (1.000 rispondenti), realizzata attraverso metodologia Cawi, nel periodo fra il 2020 ed il 2021 sono stati circa 3,4 milioni gli italiani che hanno adottato un cane, pari al 21,6% dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Non c’è niente di peggio di un amore tradito, specie quando ci si rende conto che a spezzare il cuore è stato qualcuno su cui si riponeva una fiducia incondizionata. E’ quello che nel nostro Paese è capitato a oltre. Adottati quando rappresentavano una sorta di lasciapassare per uscire di casa durante il lockdown e rimandati al mittente a emergenza conclusa. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire come sono andate le cose. Secondo un’indagine condotta lo scorso mese di maggio da Emg Different per Facile.it su un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 74 anni per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni (1.000 rispondenti), realizzata attraverso metodologia Cawi, nel periodo fra il 2020 ed il 2021 sono stati circa 3,4 milioni gli italiani che hanno adottato un cane, pari al 21,6% dei ...

