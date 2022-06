Ultime Notizie – Covid | Andreoni | “Possibile rialzo contagi | mascherine al chiuso dopo 15 giugno”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ipotrebbero aumentare nei prossimi giorni. “Attenzione a quello che sta accadendo in Portogallo e in Germania con l’aumento dei casi legati alla diffusione della variante Omicron BA.5. Oggi abbiamo a che fare con questa variante che ha una maggiore trasmissibilità e potremmo avere un ‘rebound’ dei casi”, sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che, tornando sulla possibilità che dal 15ci sia lo stop per ogni obbligo di mascherina al, ha affermato: “Quindi anche in Italia dobbiamo state ancora attenti e mantenere alcune precauzioni, come la raccomandazione della mascherina dove ci sono assembramenti o al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - cesareserono : Come comunicare la diagnosi di Sindrome di Klinefelter - cesareserono : La PICSI: di che cosa si tratta e la sua utilità -

Il Sole 24 ORE

Calciomercato Lazio: c'è l'accordo con Ilic, non quello col Verona. Gli scaligeri sparano alto per il centrocampista La Lazio continua a tessere la tela del proprio mercato, soprattutto in direzione ...È stato così per lesei o sette partite. Ogni volta che abbiamo vinto, ha mantenuto la ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte leGasport 9 giugno 2022 Guerra in Ucraina, ultime notizie. Il ricatto di Mosca: «Grano partirà solo se verranno tolte le ... In ottemperanza a quanto disposto dal Comando Generale dell’Arma a livello nazionale, i Carabinieri del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Trieste con la collaborazione dei militari del Comando ...Si svolgerà domani (10 giugno), a Reggio Calabria, un momento di preghiera ecumenica nell’area del Cimitero di Armo, ristrutturata e risistemata per dare degna sepoltura ai migranti morti nel ...