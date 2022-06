Ultime Notizie – Bastianini e Bagnaia: ‘Siamo competitivi, possiamo fare di più’ (Di giovedì 9 giugno 2022) Sul palco alla presentazione del ‘World Ducati Week’ che si è tenuta a Mirabilandia, presenti anche i piloti Ducati: dal leader della classifica del Mondiale Super, Bike Alvaro Bautista; ai piloti Moto Gp Bastianini e Bagnaia, autori finora di una stagione simile con alti pazzeschi ma qualche caduta di troppo. “Dopo tre vittorie ti aspetti sempre se non di vincere di stare davanti – ha commentato Enea Bastianini, pilota Ducati Moto Gp – nelle Ultime due gare però ho fatto un po’ di fatica e ho esagerato non portando a casa nulla né al Mugello né a Barcellona. Ho perso punti importanti ma sono pronto a tornare dove vogliamo essere. Quartararo è sempre lì davanti, è molto costante è veloce in tutti i turni, noi siamo stati più altalenanti ma il campionato è ancora lungo e non è detto ancora nulla”. “Moto ufficiale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Sul palco alla presentazione del ‘World Ducati Week’ che si è tenuta a Mirabilandia, presenti anche i piloti Ducati: dal leader della classifica del Mondiale Super, Bike Alvaro Bautista; ai piloti Moto Gp, autori finora di una stagione simile con alti pazzeschi ma qualche caduta di troppo. “Dopo tre vittorie ti aspetti sempre se non di vincere di stare davanti – ha commentato Enea, pilota Ducati Moto Gp – nelledue gare però ho fatto un po’ di fatica e ho esagerato non portando a casa nulla né al Mugello né a Barcellona. Ho perso punti importanti ma sono pronto a tornare dove vogliamo essere. Quartararo è sempre lì davanti, è molto costante è veloce in tutti i turni, noi siamo stati più altalenanti ma il campionato è ancora lungo e non è detto ancora nulla”. “Moto ufficiale ...

