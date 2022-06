Ultime Notizie – Agricoltura, Ismea: “Fiducia delle imprese ai minimi, mai così bassa nemmeno durante il Covid” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il caro materie prime ed energia deprime la Fiducia delle imprese del settore agroalimentare italiane. È quanto emerge da un’indagine Ismea condotta ad aprile sul suo panel, costituito da un campione di 795 imprese agricole e 586 industrie di trasformazione, e contenuta nel report “I costi correnti di produzione dell’Agricoltura: dinamiche di breve e lungo termine, effetti degli aumenti dei costi e prospettive per le imprese della filiera” appena pubblicato. Ad esprimere maggiori preoccupazioni sono soprattutto le imprese del settore primario, dove l’indicatore che misura il sentiment delle aziende sintetizzando i giudizi su affari correnti e prospettive a breve termine ha registrato una brusca riduzione, scendendo addirittura sotto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Il caro materie prime ed energia deprime ladel settore agroalimentare italiane. È quanto emerge da un’indaginecondotta ad aprile sul suo panel, costituito da un campione di 795agricole e 586 industrie di trasformazione, e contenuta nel report “I costi correnti di produzione dell’: dinamiche di breve e lungo termine, effetti degli aumenti dei costi e prospettive per ledella filiera” appena pubblicato. Ad esprimere maggiori preoccupazioni sono soprattutto ledel settore primario, dove l’indicatore che misura il sentimentaziende sintetizzando i giudizi su affari correnti e prospettive a breve termine ha registrato una brusca riduzione, scendendo addirittura sotto ...

