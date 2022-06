UFFICIALE Il Liverpool saluta Origi | «Otto anni incredibili | una leggenda»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilha annunciato la separazione da, ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan IlDivock, ormai pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, e lo fa tramite una serie di post sui social. IL POST – «Divocklascerà il club alla scadenza del suo contratto a fine giugno. Grazie per glidi servizio e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali.del». Divockwill leave the club when his contract expires at the end of June.Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. ...