Advertising

Pall_Gonfiato : Ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico del Valencia. Il club disattiva i commenti sui social: tifosi furiosi - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Gennaro #Gattuso è il nuovo allenatore del #Valencia. Accordo fino al 2024, ecco quanto guadagnerà https://t.… - infoitsport : Calciomercato Liga, ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia - infoitsport : Ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia | Udinese Blog - ArenaSportiva1 : ??UFFICIALE Gennaro #Gattuso è il nuovo allenatore del #Valencia -

In una intervista al Corriere della SeraGattuso aveva respinto le accuse di sessimo e razzismo lanciate da una parte della tifoseria del Valencia. 'Vengo da una famiglia di emigranti, come ...Di seguito, la notadel club: ' Proseguono i rinnovi in casa granata, la SC Ercolanese è lieta di annunciare la conferma anche nella prossima stagione diCaccia. Il nostro 'Totem' ...Gennaro Gattuso è da oggi ufficialmente un nuovo allenatore del Valencia. Alle 17:30 l'allenatore di Corigliano si è presentato in conferenza stampa ...Gennaro Gattuso, dopo un anno sabbatico, è pronto ad una nuova avventura da allenatore. Il tecnico calabrese ha raggiunto un accordo con il Valencia e nelle scorse ore è stato ufficialmente presentato ...