Ufficiale | Gattuso nuovo allenatore del Valencia

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il club iberico, mediante comunicato stampa, ha annunciato l'arrivo in qualità didei "pipistrelli" di Gennaro, che ha firmato un contratto biennale. Persarà la terza esperienza all'...

Advertising

DiMarzio : #Liga | Dopo la 'Buona Nit', arriva l'annuncio ufficiale: #Gattuso è il nuovo allenatore del @valenciacf - DiMarzio : .@valenciacf, #Gattuso nuovo allenatore: adesso è ufficiale - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Gattuso al Valencia: i dettagli dell’accordo: Gattuso stipendio Valencia – Adesso è… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - @valenciacf, #Gattuso nuovo allenatore: ora è ufficiale - @LaLiga #LaLiga #LaLigaSantander #ValenciaCF #… - CalcioFinanza : Ufficiale, Gennaro #Gattuso è il nuovo allenatore del #Valencia. Accordo fino al 2024, ecco quanto guadagnerà… -

Il Valencia ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Gennaro: il comunicato Attraverso una nota, il Valencia ha annunciato l'arrivo di Gennarosulla panchina della squadra spagnola. IL COMUNICATO - "Il Valencia CF ha raggiunto un ...L'annuncio è stato accompagnato da un video di presentazione, con le prime parole - in spagnolo - di: ' Ho conosciuto da fuori la grande passione della squadra e dei tifosi per questa società.VALENCIA (Spagna) - Sarà Gennaro Gattuso a guidare il Valencia nel prossimo campionato di Liga spagnola. L'ex allenatore del Napoli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024, avrà il com ...Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico del Valencia. Lo ha ufficializzato il club spagnolo sul proprio sito internet, ma anche con un paio di video sui social. L’allenatore calabrese ha firmato fino al 2 ...