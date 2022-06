Ufficiale | Gattuso al Valencia | biennale da 3 milioni

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 giugno 2022) Gennaroriparte dal. Il tecnico calabrese ha firmato unda 3di euro a stagione con la società spagnola che ha chiuso al nono posto l'ultima Liga. L'ex allenatore di Milan e Napoli torna quindi a sedersi in panchina, dopo un anno lontano dai campi e l'esperienza durata solo 20 giorni alla Fiorentina, interrotta poco dopo il suo arrivo a causa di alcune incomprensioni con la società toscana in materia di mercato.Sbarcato ieri all'aeroporto di Manises,si è detto "orgoglioso di entrare a far parte di una squadra centenaria" ha detto in spagnolo.sarà alla sua terza esperienza all'estero da allenatore, dopo quelle in Svizzera al Sion e in Grecia all'OFI Creta. In una intervista al Corriere della Sera Gennaroaveva ...