Ufficiale Demme | importante notizia in vista del futuro del centrocampista

(Di giovedì 9 giugno 2022) È arrivata l’ufficialità per Diego, ma non si parla di mercato. Il giocatore tedesco classe ’91 ha deciso di cambiare il proprio agente dando l’addio a Fali Ramadani per entrare a far parte della scuderia “First”. Con un tweetpubblicato pochi minuti fa, l’agenzia ha voluto dare il benvenuto al suo nuovo assistito che sarà rappresentato da Marco Busiello.IS FIRSTWelcome to our new player DiegoWe’ll do the best together #firs1 ##presentation pic.twitter.com/Vkj1nVtXVM— FIRS1 (@FIRS1 Sports) June 9, 2022 Unancora tutto da decidere pergiocherà ancora nel Napoli la prossima stagione? – una domanda che molti tifosi si pongono viste le scelte societarie di abbassare il monte ingaggi. Il suo ...