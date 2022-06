Ucraina nell’Ue, la Commissione accelera: «la prossima settimana ok alla candidatura di Kiev» (Di giovedì 9 giugno 2022) L’anticipazione arriva dal quotidiano Bloomberg che cita fonti vicine a Bruxelles. La prossima settimana la Commissione europea potrebbe approvare per l’Ucraina lo status di candidato per l’ingresso nell’Unione europea. Questo è il primo passaggio formale per diventare un Paese membro dell’Ue, il seconso step del percorso cominciato lo scorso 28 febbraio quando l’Ucraina ha avanzato una richiesta formale di adesione. Allora erano trascorsi quattro giorni da quando i blindati russi avevano cominciato la loro marcia verso Kiev. Anche se la Commissione europea dovesse approvare lo status di candidato. In ogni caso ci vorrà ancora molto tempo prima che l’Ucraina entri a far parte dell’Unione europea. Al momento esistono infatti Paesi che aspettano da ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) L’anticipazione arriva dal quotidiano Bloomberg che cita fonti vicine a Bruxelles. Lalaeuropea potrebbe approvare per l’lo status di candidato per l’ingresso nell’Unione europea. Questo è il primo passaggio formale per diventare un Paese membro dell’Ue, il seconso step del percorso cominciato lo scorso 28 febbraio quando l’ha avanzato una richiesta formale di adesione. Allora erano trascorsi quattro giorni da quando i blindati russi avevano cominciato la loro marcia verso. Anche se laeuropea dovesse approvare lo status di candidato. In ogni caso ci vorrà ancora molto tempo prima che l’entri a far parte dell’Unione europea. Al momento esistono infatti Paesi che aspettano da ...

