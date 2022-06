Ucraina, Letta “Tutti uniti con il governo o faremo regalo a Putin” (Di giovedì 9 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Tutti vogliamo la pace e Tutti lavoriamo per la pace: il 21 al Senato e il 22 alla Camera abbiamo un dibattito parlamentare e lì sentiremo il governo e decideremo. Quello che do per certo è che saremo a sostegno del governo in quel passaggio, l’Italia deve sostenere il suo governo e l’Italia deve essere dentro l’unità dei Paesi europei”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a margine del comizio conclusivo della campagna elettorale a Genova. “Dividendoci in Italia o dividendo l’Italia dagli altri Paesi d’Europa – ha aggiunto Letta – facciamo il più grande regalo a Putin. Se dividiamo l’Italia e ci dividiamo dal resto d’Europa, facciamo come Orban e noi non vogliamo essere come Orban: vogliamo essere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “vogliamo la pace elavoriamo per la pace: il 21 al Senato e il 22 alla Camera abbiamo un dibattito parlamentare e lì sentiremo ile decideremo. Quello che do per certo è che saremo a sostegno delin quel passaggio, l’Italia deve sostenere il suoe l’Italia deve essere dentro l’unità dei Paesi europei”. Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, a margine del comizio conclusivo della campagna elettorale a Genova. “Dividendoci in Italia o dividendo l’Italia dagli altri Paesi d’Europa – ha aggiunto– facciamo il più grande. Se dividiamo l’Italia e ci dividiamo dal resto d’Europa, facciamo come Orban e noi non vogliamo essere come Orban: vogliamo essere ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - nestquotidiano : Ucraina, Letta “Tutti uniti con il governo o faremo regalo a Putin” - IlModeratoreWeb : Ucraina, Letta “Tutti uniti con il governo o faremo regalo a Putin” - - LaNotifica : Ucraina, Letta “Tutti uniti con il governo o faremo regalo a Putin” -