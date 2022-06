Ucraina | la guerra del grano | “Sbloccare i porti o è catastrofe mondiale”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 9 giugno 2022) È allarme rosso sui progressivi effetti planetari, a cominciare dai paesi africani, del blocco di, mais e olio vegetale in. Dalla Conferenza Ocse di Parigi il premier Draghi avvisa: “Bisogna riaprire isubito“. “Lo sforzo per evitare la crisi alimentare deve iniziare dallo sblocco deie delle migliaia di tonnellate cereali che sono lì. Lo sforzo di mediazione delle Nazioni Unite è un notevole passo in avanti, sfortunatamente è l’unico” ha detto Draghi. Il blocco delche l’occupazione russa dell’meridionale sta causando, per Draghi sta facendo “aumentare i prezzi causando unaa livello“. Da parte sua il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avverte che milioni di persone in tutto il mondo ...