Ucraina, Kiev: "Morti 31.700 soldati russi" (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Sarebbero 31.700 i militari russi Morti dal giorno dell'attacco della russia all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.700 uomini, 1398 carri armati, 3438 mezzi corazzati, 711 sistemi d'artiglieria, 213 lanciarazzi multipli, 96 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 212 aerei, 178 elicotteri, 2421 autoveicoli, 13 unità navali e 562 droni. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Sarebbero 31.700 i militaridal giorno dell'attacco dellaa all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.700 uomini, 1398 carri armati, 3438 mezzi corazzati, 711 sistemi d'artiglieria, 213 lanciarazzi multipli, 96 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 212 aerei, 178 elicotteri, 2421 autoveicoli, 13 unità navali e 562 droni.

