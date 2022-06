Ucraina, il consigliere di Zelensky ammette: 'Perdiamo in battaglia tra 100 e 200 soldati al giorno' (Di giovedì 9 giugno 2022) Guerra in Ucraina , una strage in tutte e due i fronti. Solo che gli ucraini sono meno dei russi, L' Ucraina sta perdendo in battaglia tra 100 e 200 soldati al giorno. Lo ha detto in un'intervista ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 giugno 2022) Guerra in, una strage in tutte e due i fronti. Solo che gli ucraini sono meno dei russi, L'sta perdendo intra 100 e 200al. Lo ha detto in un'intervista ...

Advertising

fashionart19 : Un ometto fantastico?? Arestovich, consigliere dell'ufficio di Zelensky: il popolo tedesco deve chiedere conto ai s… - globalistIT : - ailinon80 : RT @uaworldit: Crisi alimentare globale: UkraineWorld ha chiesto a Volodymyr Lapa, consigliere del presidente della confederazione ucraina… - uaworldit : Crisi alimentare globale: UkraineWorld ha chiesto a Volodymyr Lapa, consigliere del presidente della confederazione… - shtomberxwomber : Signore e signori, il consigliere per le strategie militari per la guerra in Ucraina e vi giuro non è un mio fotomo… -